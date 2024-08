Homem esconde cocaína em fundo falso de carro e acaba preso pelo TOR em Bauru

Um homem foi preso na quarta-feira (7) por tráfico de drogas por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) em Bauru, no interior de São Paulo. Ele transportava 64 quilos de cocaína em um fundo falso de um carro.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já tinha passagens por homicídio, ameaça e lesão corporal.

De acordo com as informações, os militares realizavam uma fiscalização na rodovia Cesário José de Castilho, durante a Operação Impacto. Um dos objetivos da ação era interceptar e prender pessoas “contratadas” para fazer o transporte de drogas. No quilômetro 350, os policiais suspeitaram de uma caminhonete.

Durante a vistoria, a equipe desconfiou da parte traseira do veículo e, ao levantar o banco, encontrou um fundo falso, onde estavam escondidos 60 tijolos de cocaína.

O motorista foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Bauru.

Polícia encontra quase 10 quilos de maconha com passageira em ônibus de viagem

Em outra ação, realizada também durante a Operação Impacto, na quarta-feira (7), militares do 3° Batalhão de Polícia Rodoviária apreenderam quase dez quilos de maconha em Ourinhos. A droga estava com uma passageira de um ônibus de viagem.

Os agentes interceptaram o ônibus de turismo no quilômetro 28 da rodovia Orlando Quagliato. Durante a inspeção das malas no bagageiro, a equipe encontrou os tijolos de maconha e identificou a passageira responsável pela droga.

A mulher foi detida e encaminhada à Polícia Federal de Marília, onde permaneceu presa.