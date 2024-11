Homem é surpreendido quando conduzia carro furtado

Na última terça-feira (12), equipe de policiais militares do RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicletas) do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, surpreendeu um homem pela Rodovia Imigrantes, KM 18, em quando conduzia um carro furtado.

Questionado a respeito, relatou ter comprado o veículo através de um aplicativo via internet, pelo valor de R$ 2.300,00 o qual assumiria as dívidas restantes.

Ocorrência apresentada no 3⁰ Distrito Policial de Diadema, onde o Delegado presente ao plantão registrou o Boletim de Ocorrência de Receptação permanente o veículo apreendido.