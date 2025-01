Homem é preso por tráfico durante outra ocorrência na zona sul

Na tarde de ontem (03), durante atendimento de uma ocorrência de perturbação do sossego, as equipes do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano abordaram um grupo de indivíduos na porta de um estabelecimento comercial.

Um dos homens levantou suspeita ao tentar se afastar discretamente, apresentando um volume na cintura. Durante a abordagem e revista, foi encontrada uma sacola contendo 52 eppendorfs de cocaína, 33 invólucros de maconha, 23 invólucros de MDMA, um invólucro com aproximadamente 50g de pasta base, R$328,00 e um aparelho celular.

A ocorrência foi apresentada no 101º Distrito Policial, onde o indivíduo foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.