Homem é preso em carro equipado para aplicar golpes em áreas nobres de SP

Um homem foi preso em flagrante ao dirigir um carro equipado para interferir em sinais de celular e disparar mensagens de golpe. O suspeito foi preso na avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, zona leste de São Paulo, na última terça-feira (23).

Carro funcionava como “unidade móvel” para aplicar golpes. Enquanto o motorista dirigia pela cidade, os equipamentos levados no veículo interferiam na frequência das operadoras e derrubaram a linha de celular das pessoas ao redor. Em seguida, o dispositivo enviava mensagem de texto para os números afetados, segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP.

As mensagens continham um link que simulava uma página de banco. As mensagens indicavam que havia pontos de um suposto cartão de crédito que poderiam ser trocados por benefícios. Se a pessoa clicasse no link, o celular e contas bancárias seriam saqueados pelos criminosos, segundo os policiais. Em outra etapa do golpe, os estelionatários chegavam a entrar em contato com os donos dos celulares solicitando mais informações pessoais.

Veículo passava em áreas de grande circulação de pessoas, como as avenidas Paulista e Faria Lima. O motorista circulava de oito a doze horas por dia pela capital aplicando o golpe. O homem estava dirigindo o carro na cidade há pelo menos duas semanas, segundo a PM.

Veículo continha um computador, baterias e um aparelho transmissor de sinais. O homem de 21 anos foi abordado após policiais desconfiarem do veículo, que trafegava com as luzes apagadas na região do Parque São Lucas.

Motorista foi indiciado por invasão de dispositivo informático e desenvolver clandestina atividades de telecomunicações. Ele também foi indiciado por associação criminosa e corrupção de menores.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito porque o nome dele foi divulgado. O espaço segue aberto para manifestação.