Homem é preso com mais de 1 tonelada de maconha em rodovia no interior de SP

Um homem, de 52 anos, foi flagrado transportando mais de 1 tonelada de maconha na região de Flórida Paulista, interior de São Paulo. As drogas, apreendidas nesta quarta-feira (10), estavam no porta-malas de um carro furtado em Minas Gerais.

A equipe do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizava policiamento de rotina, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quando viu um carro suspeito em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada, mas em tentativa de fuga, o motorista invadiu a contramão e perdeu o controle da direção.

Os PMs abordaram o homem e, durante a busca veicular, encontraram 62 fardos de maconha, R$ 1,5 mil em dinheiro e duas placas Mercosul. De acordo com o boletim de ocorrência, as drogas vinham do município de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Após somadas, as drogas totalizaram 1.024,84 kg.

Em consulta ao sistema da PM, o veículo usado no transporte constava como furtado em Minas Gerais.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia de Adamantina, onde segue à disposição da Justiça. O caso foi encaminhado à Delegacia de Flórida Paulista, onde foi registrado como tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Apreensão de drogas no estado

Casos semelhantes são cada vez mais frequentes nas abordagens da equipe policial. De janeiro a agosto, o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreendeu quase 74 toneladas de entorpecentes.

Saldos positivos como este, são possíveis graças ao trabalho integrado das forças de segurança estaduais e federais. A troca de experiência auxilia a equipe a aprimorar técnicas que levam a descoberta de possíveis “esconderijos”. Além de aperfeiçoar táticas que resultam na interceptação das rotas do tráfico.