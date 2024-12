Homem é preso com 1,2 tonelada de maconha em rodovia de SP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase 1,2 tonelada de maconha, que estava em um carro roubado, nesta quarta-feira (11). O motorista foi preso em flagrante ao tentar fugir pela rodovia Lauro Alves Barroso, em Timburi, no interior de São Paulo.

Os militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) monitoravam a região durante a Operação Impacto quando desconfiaram do suspeito. A equipe deu ordem de parada, mas o homem iniciou a fuga. Pouco depois, ele perdeu o controle da caminhonete e colidiu em uma árvore. Ainda desembarcou do veículo e correu por dois quilômetros, mas foi detido.

Durante a vistoria, os agentes perceberam que os bancos haviam sido retirados para ter mais espaço para a droga, sobrando apenas o do motorista. Os PMs localizaram 1,7 mil tijolos de maconha na caçamba e no banco traseiro do veículo, além de 66 placas falsificadas e mais de R$ 1,3 mil em espécie. Pesquisas no sistema policial indicaram que o carro havia sido roubado em dezembro de 2023.

O motorista, de 25 anos, pretendia levar a droga de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, para a cidade de São Paulo. A ocorrência e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Ourinhos, onde ele permanece à disposição da Justiça e o caso foi registrado como tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal identificador e localização/apreensão de veículo.