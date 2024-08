Homem é preso após atear fogo em mata na beira de estrada em Salto

Um homem de 32 anos foi preso após atear fogo em uma área de mata próximo da rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-75), no bairro São Miguel, em Salto, interior de São Paulo. O flagrante aconteceu na tarde de terça-feira (27).

Guardas civis municipais foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio, onde um suspeito estaria colocando fogo em uma mata. No local, foram vistos vários focos de queimadas às margens da pista.

Um homem que estava próximo dos incêndios foi abordado e confessou o crime. Com ele foi apreendido um isqueiro.

Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística. O caso foi registrado como incêndio no plantão da Delegacia de Itu, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

Prisões

Essa foi a sétima prisão no estado desde a semana passada por conta de incêndios criminosos em diferentes regiões do interior paulista.

Na segunda-feira (26), três homens foram presos em Batatais, São José do Rio Preto e Jales por causarem incêndios em vegetações das cidades.

Houve outras duas prisões em Batatais, no domingo (25), e em São José do Rio Preto, no sábado (24), após um homem de 76 anos ser detido após colocar fogo em lixo em uma área de mata no Jardim Maracanã.

A outra prisão foi em Guaraci, na quarta-feira (21), após um suspeito, 26, atear fogo em vários pontos de um canavial.

Além dessas prisões, a Polícia Militar Ambiental aplicou mais de R$ 15 mil em multas em dois homens, em Porto Ferreira, por acender fogueiras para limpeza da vegetação.