Homem com passagens por tráfico é preso novamente com quase 800 kg de maconha

Um homem, de 40 anos, que tem duas passagens criminais por tráfico de drogas, foi preso novamente com quase 800 quilos de maconha na rodovia Marechal Rondon, na cidade de Avaí, no interior de São Paulo, na quarta-feira (5). O flagrante foi realizado pela Polícia Militar Rodoviária próximo de uma praça de pedágio.

As equipes realizavam fiscalização na região quando desconfiaram de um veículo que aparentava estar com sobrepeso. Os policiais realizaram a abordagem. Quando o condutor parou, logo os avisou sobre a presença de drogas do carro.

Durante a vistoria, foram encontrados 660 tijolos de maconha dentro de alguns fardos nos bancos dianteiro e traseiro, além do porta-malas. No total, foram apreendidos 749 quilos do entorpecente.

O motorista foi encaminhado à Delegacia Seccional de Bauru, onde permaneceu preso pelo crime e à disposição da Justiça.