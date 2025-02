Motorista é detido com drogas e veículo irregular na zona sul de SP

Uma equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizava patrulhamento na Avenida Lourenço Cabreira, na madrugada deste domingo (9), quando identificou um veículo VW Up Take aparentando estar com excesso de peso.

Após consulta no sistema, constatou-se que o carro estava com o licenciamento vencido, o que motivou a abordagem.

Durante a averiguação, o condutor informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e havia consumido bebida alcoólica. Além disso, ele admitiu que transportava uma certa quantidade de maconha dentro do veículo, que foi localizada pela equipe.

No decorrer da abordagem, o indivíduo e a passageira demonstraram resistência, afirmando que não permitiriam a apreensão do veículo.

Diante da situação, os envolvidos foram conduzidos ao 11º Distrito Policial. A delegada determinou a apresentação do motorista ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame. A substância apreendida foi encaminhada ao Instituto de Criminalística (IC).

O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.