Homem acusado de tráfico de drogas interestadual é capturado em Guarulhos

A Polícia Civil capturou um foragido da Justiça no bairro Jardim Munhoz, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, nesta segunda-feira (8). O homem é suspeito de integrar uma facção criminosa e ser responsável pelo tráfico interestadual, distribuindo drogas principalmente nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Os policiais civis do Paraná acionaram as equipes de São Paulo após descobrirem o veículo usado pelo investigado. Com as informações da placa, os agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) utilizaram o setor de inteligência para localizar o suspeito.

As equipes seguiram a rota feita pelo homem, de 48 anos, até que ele foi abordado em um posto de gasolina na avenida Educador Paulo Freire. Quatro celulares, dois notebooks e três pendrives foram encontrados com ele. Os objetos passarão por perícia. O carro do suspeito também foi apreendido na ação.

O caso foi registrado como captura de procurado no 1° Distrito Policial de Guarulhos.