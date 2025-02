Home Office: especialista dá 5 dicas para trabalhador não desenvolver dores lombares

De acordo com um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% da população mundial sofre com problemas lombares. Grande parte desse percentual é composto por pessoas que trabalham no formato home office.

Segundo estudo publicado pela International Journal of Environmental Research and Public Health, cerca de 41% desses trabalhadores sentem desconforto na coluna.

Para Helder Montenegro, fisioterapeuta e CEO do Grupo Velas, a grande incidência de dores lombares em pessoas que trabalham home office pode ser explicada por alguns costumes comuns às pessoas que se mantêm grande parte do tempo sentadas.

“Na verdade, os incômodos lombares podem ter variadas causas, sendo o resultado conjunto de todas elas. Quem trabalha durante muito tempo sentado ou em uma só posição tem uma tendência maior de desenvolver esse problema, principalmente pela ausência de movimentação. Além disso, outras práticas voltadas ao estilo de vida da pessoa também podem influenciar bastante, como a falta de atividades físicas ou de outros tipos de exercício”, explica Helder.

Visando orientar o público de trabalhadores que atuam no regime home office, Helder elencou cinco dicas que podem ajudar a reduzir dores lombares:

Mude de posição ao longo do dia

“Ficar sentado da mesma forma por horas não é bom para sua coluna. Durante seu expediente, você pode variar: sente-se de maneiras diferentes, use uma mesa mais alta para trabalhar um pouco em pé e, se possível, alterne os ambientes onde trabalha. O importante é não deixar o corpo travado na mesma posição o dia inteiro.”

Levante-se e se movimente sempre

“Pelo menos a cada 40 minutos, saia da cadeira. Caminhe um pouco dentro de casa, vá beber água, movimente os braços e pernas. Essas pausas evitam que sua lombar fique sobrecarregada e ajudam na circulação.”

Evite o sedentarismo e inclua exercícios no seu dia

“Não precisa virar atleta, mas mexer o corpo diariamente faz toda a diferença. Pode ser uma caminhada, pilates, yoga ou até alguns exercícios simples de fortalecimento. Quanto mais forte sua musculatura estiver, menor a chance da lombar sofrer.”

Faça exercícios de mobilidade para a coluna

“Além de fortalecer, é importante manter a coluna móvel e solta. Exercícios de mobilidade ajudam a evitar travamentos e melhoram a flexibilidade. Movimentos como rotações de tronco e exercícios suaves são fáceis de fazer e ajudam muito.”

Se as dores surgirem, não ignore!

“Se sentir incômodo na lombar com frequência, isso é um sinal de que algo precisa mudar. Antes que vire um problema maior, preste atenção no seu corpo e faça ajustes na sua rotina. Se necessário, procure um fisioterapeuta especialista em coluna vertebral para entender a causa e resolver o problema antes que ele aumente.”