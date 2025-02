Home Office: Como manter a segurança digital? 

Desde a crise sanitária provocada pela Covid-19, empresas de diversos setores passaram a adotar o trabalho remoto, porém, a segurança digital se tornou uma das principais preocupações e desafios, devido ao uso de dispositivos próprios pelos colaboradores durante a jornada de trabalho.

Mesmo com conhecimento prévio sobre medidas de segurança, CEOs e colaboradores precisam ter em mente que realizar o acesso remoto via VPN exige atenção.

A advogada Manuela Oliveira, especialista em direito digital e sócia-fundadora do escritório Marques & Oliveira Advogados, explica: “Quando uma empresa utiliza VPNs, ela busca garantir a segurança do tráfego de informações e evitar interceptações. Contudo, se essa ferramenta for usada para contornar bloqueios, como ocorreu com o X há poucos meses, as consequências podem ser mais severas”, afirma.

Ao permitir que os funcionários atuem remotamente com seus próprios equipamentos, a empresa se expõe a riscos, como espionagem industrial e ataques ransomwares. “Diante desse cenário, as empresas precisam ser proativas a todo momento: é crucial estabelecer diretrizes e políticas claras, assim como monitorar sua utilização e documentar todos os procedimentos sempre disponíveis”, completa.