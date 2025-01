Brasil registra maior alta de casos de covid-19 dos últimos 10 meses

Nos primeiros dias de 2025, o Brasil enfrentou um expressivo aumento no número de casos de covid-19, atingindo 57.713 notificações em apenas três semanas, segundo dados coletados por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Este número representa um crescimento alarmante de 151% em comparação com as 23.018 infecções registradas nas últimas três semanas de dezembro do ano passado.

As informações foram extraídas do painel SP Covid-19 Info Tracker, uma iniciativa acadêmica que monitora a evolução da pandemia no país. O pesquisador Casaca destacou que a primeira semana epidemiológica de março de 2024 havia registrado 53,8 mil casos, seguido por uma queda para 14 mil na terceira semana. Desde então, as estatísticas têm apresentado oscilações, mas raramente ultrapassaram a marca dos 10 mil casos.

“Os dados mais recentes corroboram uma percepção comum entre a população: muitas pessoas têm relatado sintomas gripais que, na verdade, podem ser atribuídos a novos casos de covid-19”, observou Casaca. Ele também atribuiu parte desse aumento à celebração das festas de fim de ano, embora tenha ressaltado que a magnitude do crescimento observado em 2025 está além do previsto.

Aumento nas testagens e SRAG

O infectologista Julio Croda, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), advertiu que a análise do quadro atual da covid-19 no Brasil não pode ser feita apenas com base nos números registrados. “Muitos casos não estão sendo notificados e é possível que este aumento também reflita um incremento nas testagens”, afirmou Croda.

Além disso, o último Boletim InfoGripe da Fiocruz revelou um aumento nas notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) relacionadas à covid-19, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do país. A pesquisadora Tatiana Portella comentou que esse crescimento tem sido mais evidente entre a população idosa, embora também se observe um aumento em jovens e adultos em algumas áreas.

Portella ainda lembrou que as vacinas contra o coronavírus estão disponíveis para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e têm mostrado eficácia na prevenção de formas graves da doença e mortes associadas.

Até o fechamento deste artigo, o Ministério da Saúde não havia se pronunciado sobre os registros recentes da covid-19 no país.