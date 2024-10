Henry Freitas se apresenta hoje (18) no Centro de Tradições Nordestinas

Ele está com tudo! Henry Freitas conclui semana de compromissos importantes em São Paulo com uma apresentação de peso no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), nesta sexta-feira (18). Antes do show, o artista cumpriu uma agenda intensa de mídia, gravando no dia 14/10 para o programa The Noite com Danilo Gentili (SBT), seguido por participações nos dias 15/10 no Fica com a Gente com Edu Guedes (RedeTV) e no Circo do Tiru com Tirullipa (SBT). No dia 16/10, Henry esteve em dois podcasts de destaque: Portas Abertas com o jornalista Carlos Tramontina e o Tem Base Podcast. Já no dia 17/10, Henry gravou para o programa É Tudo Nosso (SBT), ao lado de Hellen Ganzarolli, Benja e Victor Sarro.

A semana agitada reflete a ascensão de Henry Freitas no cenário nacional do forró, reforçando sua presença entre os principais nomes do gênero. O cantor levará ao palco do CTN o show da turnê “Tudo Vira Terapia”, baseado no DVD lançado este ano. O repertório da noite contará com hits que estão conquistando o público, como “Barulho do Prazer” e “Como é que eu digo não”, além de “Imã de Problema”, parceria com Mc TH que figura no TOP 50 do Spotify.

O Festival Nordestino no CTN é um evento que celebra a cultura nordestina, atraindo milhares de pessoas em São Paulo. Além da programação musical, o festival oferece uma imersão na gastronomia e nas tradições regionais. Henry Freitas, com mais de 800 milhões de streams e uma base sólida de fãs, está consolidado como um dos maiores fenômenos do forró atual, levando sua música a grandes palcos e festivais por todo o Brasil.

O show desta noite promete ser mais um marco na carreira do cantor, que aproveita a ocasião especial para celebrar suas conquistas recentes e a conexão única com seu público.

Serviço:

Local: CTN – Centro de Tradições Nordestinas (Rua Jacofer, 615 – Limão, São Paulo – SP)

Data: Sexta-feira, 18 de outubro

Horário: Abertura dos portões às 20h

Ingressos: Disponíveis no site da Ticket360 (https://www.ticket360.com.br/)

Classificação: 16 anos (De 12 a 15 anos acompanhados pelos pais)