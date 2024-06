Hemocentro Unifesp participa da Campanha Junho Vermelho 2024

O Hemocentro Unifesp promove a Campanha Junho Vermelho 2024. A campanha tem como objetivo conscientizar e divulgar sobre a importância da doação de sangue, além de agradecer àqueles que doam um pouco de si para salvar vidas. O mês de junho foi escolhido por ser um período com registros de quedas de doações, com a chegada do inverno. Além disso, no dia 14 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi instituída em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e as várias diferenças entre os tipos sanguíneos.

De acordo com a OMS, 14 a cada mil brasileiros são doadores de sangue, o que representa 1,4% da população. O número é considerado baixo, pois não atende à demanda dos atuais hemocentros. O sangue não pode ser sintetizado artificialmente e somente pode ser obtido através da doação de candidatos que se disponibilizam a ajudar. O suporte transfusional é essencial para o tratamento de muitos pacientes, dentre eles: hematológicos, transplantados, cirúrgicos, vítimas de acidentes, dentre outros.

Para doar sangue, é necessário:

– Levar um documento de identificação com foto;

– Ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais ou responsável legal. Maiores de 60 anos precisam ter doado sangue anteriormente;

– Pesar 50 quilos ou mais;

– Estar em boas condições de saúde;

– No dia da doação, alimentar-se de forma leve e estar descansado.

Confira aqui outros requisitos básicos para doação de sangue.