Helicóptero da PM salva jovem afogada na Praia da Enseada, Guarujá

Uma operação de resgate impressionante foi realizada por um helicóptero da Polícia Militar na Praia da Enseada, localizada em Guarujá, São Paulo, onde uma jovem de 25 anos foi salva durante um incidente de afogamento. O episódio ocorreu na tarde de quarta-feira, 1º de novembro.

De acordo com informações do portal g1, o helicóptero Águia 8, que estava em patrulhamento na região, avistou a vítima lutando para se manter à tona. Imediatamente, agentes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), que estavam a bordo da aeronave, foram acionados e lançados ao mar para realizar o salvamento.

A operação foi executada com a utilização de um puçá — um dispositivo semelhante a um cesto que permite o içamento seguro de pessoas em situações de emergência. Após alcançar a jovem, os bombeiros a colocaram no puçá e procederam com o resgate aéreo.

Após o resgate bem-sucedido, tanto a jovem quanto os agentes foram levados com segurança para a areia da praia. O GBMar informou que a mulher não apresentava sinais visíveis de afogamento e, portanto, não foi necessário encaminhá-la para qualquer unidade médica. Ela foi liberada no local.

Informações adicionais sobre a origem da jovem não foram divulgadas, pois ela não revelou sua cidade natal. A Polícia Militar ainda não forneceu mais detalhes sobre o ocorrido.

Em meio ao verão, as autoridades continuam alertando sobre os riscos do mar e incentivando a população a seguir recomendações de segurança para evitar incidentes semelhantes.