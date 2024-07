Helena Serena lança nova versão de Bordô, com produção musical de Duani Martins

Na sexta-feira, 26 de julho, a partir da 00h, será lançada em todas as plataformas digitais a nova versão de Bordô, da cantora Helena Serena. A faixa está presente no seu primeiro EP, intitulado ELA, de 2020. A novidade vem para encerrar o primeiro ciclo de trabalho da artista ilhabelense e dar início a uma nova fase profissional, cheia de projetos realizados ao lado de profissionais renomados do mundo da música.

Com produção musical de Duani Martins – responsável por trabalhos de artistas como Marcelo D2, Filipe Ret e Mano Brown – Bordô carrega elementos da Soul Music, da MPB e do Jazz. “Essa foi a primeira música que produzi com o Duani lá atrás e estou muito feliz com o resultado da nova versão. Lembro que quando me encontrei com ele para produzir, foi a primeira música que toquei no violão. Acho

que é uma música atual e cheia de poesia. Me sinto muito feliz com a Bordô 2.0”, celebra a cantora.

O clipe, dirigido por Arthur Corumba, será lançado às 11h do mesmo dia. Com diferentes cenários e estilos de roupas, a artista contracena ao lado de Jorge Alano, levando os telespectadores a uma atmosfera romântica e mágica. “Estou muito feliz com esse lançamento de Bordô, é algo muito esperado por mim, pois foi gravado há muito tempo. Lembro da emoção de gravar o clipe e da criação, das pesquisas que foram feitas e das referências colocadas, como a das cartas de tarot”, finaliza Serena.

Serviço:

Lançamento de Bordô (Nova versão)

Sexta-feira, 26 de julho de 2024.

Música – à 00h, em todas as plataformas digitais

Clipe – às 11h, em: www.youtube.com/@SerenaEla