Halloween do Patteo Urupema Shopping terá monstros e caça aos doces

O Patteo Urupema Shopping, no centro de Mogi das Cruzes, terá programação especial na próxima quinta-feira (31/10) para celebrar o Halloween do jeito que as crianças adoram: com uma divertida caça aos doces. Monstros amigos estarão no shopping para ajudar os visitantes mirins na missão de encontrar as guloseimas e tornar a brincadeira ainda mais animada, bem no estilo de Dia das Bruxas. A atividade é totalmente gratuita.

A caça aos doces acontecerá em duas sessões: das 12h às 14h e das 17h às 19h. A brincadeira é recomendada para crianças de 4 a 12 anos. Não há necessidade de inscrição; a participação em cada sessão será por ordem de chegada.

As crianças receberão abóboras de brinquedo para rechear com os doces. Na sequência, terão de procurar nas lojas participantes da programação de Halloween, e que estarão sinalizadas. Monstros estarão espalhados pelo shopping, entre o piso térreo e demais andares, e auxiliarão os pequenos na aventura de encontrar as guloseimas. Crianças que desejarem podem, inclusive, ir fantasiadas, afinal, o que vale é entrar no clima e se divertir.

E por falar em clima de Halloween, o empreendimento está recebendo os visitantes com uma personagem especial, no Piso Térreo: uma bruxa, no melhor estilo, inclusive com movimentos especiais, da Ana Paula Homem Decor (anahomemdecor), especializada em design de interiores, decorações especiais, entre outros.

Sobre o Patteo Urupema Shopping

