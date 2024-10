Halloween 2024 no ParkShopping São Caetano

O Halloween está chegando e, para celebrar a data com muita diversão para os pequenos, o ParkShopping São Caetano preparou diversas atividades imperdíveis! O evento acontece de 31 de outubro a 03 de novembro, nos seguintes horários: quinta, sexta e sábado, das 13h às 21h, e domingo, das 12h às 20h.

As atividades começam na Hotzone, onde as crianças podem participar de uma oficina para personalizar um monstrinho de papel. Além disso, os pequenos também podem escolher fazer uma maquiagem temática de Halloween, para entrar no clima da brincadeira.

A atração principal é a divertida Caça aos Doces, que desafia as crianças a descobrirem quem roubou as guloseimas de Halloween. Pelo shopping, haverá um percurso com cenários temáticos que trarão brincadeiras e dicas escondidas em QR Codes. Essas pistas ajudarão a avançar na aventura, desvendar quem está por trás do sumiço dos doces e resgatar as guloseimas.

O seu pet também pode fazer parte da festa! Os tutores poderão resgatar um adorno para seu cãozinho pelo app Multi e retirar no balcão localizado no Piso L1, em frente ao St. Marche.

E para tornar a experiência ainda mais especial e envolvente, uma Parada de Halloween, com quatro personagens assustadoramente divertidos que percorrem os corredores do shopping, encantando e animando todos os clientes. Na quinta e sexta-feira, as paradas, que tem duração aproximada de 1h, acontecem às 17h, 19h e 21h, e no sábado e domingo, às 15h, 17h e 19h.

Para participar da Caça aos Doces, é necessário resgatar o ingresso gratuitamente na área de “Eventos e Atrações” do app Multi. Para a maquiagem infantil e o adorno pet, o benefício estará disponível para resgate no MultiVocê, para todos os clientes.

SERVIÇO

Halloween no ParkShopping São Caetano

Data: 31 de outubro a 03 de novembro

Horário: quinta, sexta e sábado das 13h às 21h e domingo, das 12h às 20h. Parada com personagens nos quatro dias de evento de quinta e sexta: 17h, 19h e 21h e sábado e domingo: 15h, 17h e 19h.

Evento gratuito. Resgate de ingresso, voucher para pintura facial e adorno pet pelo app Multi.

Local: Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP.