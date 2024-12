Haddad apoia intervenções do Banco Central no câmbio

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, manifestou apoio às recentes intervenções do Banco Central no mercado de câmbio, destacando a adequação dessas ações diante das circunstâncias econômicas atuais. Em declarações feitas à imprensa, Haddad afirmou que “as intervenções foram corretas no sentido de oferecer liquidez para aqueles que estavam realizando remessas, enquanto o mercado assimilava as informações relacionadas às medidas fiscais”.

Além de abordar a questão cambial, o ministro informou sobre a assinatura dos decretos de nomeação do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e de três novos diretores da instituição. Segundo Haddad, esses novos mandatos terão início em 1º de janeiro de 2025. O ato formal ocorreu durante uma reunião no Palácio da Alvorada, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad também comentou sobre a força do dólar em 2024, ressaltando que “o câmbio não é fixo no Brasil” e que a moeda norte-americana se mantém robusta em um cenário global desafiador. Essa dinâmica ressalta a importância das medidas adotadas pelo Banco Central para garantir a estabilidade do mercado financeiro nacional.