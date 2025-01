Gusttavo Lima recebe convite de Caiado para filiação ao União Brasil

Na última sexta-feira (10), o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, estendeu um convite ao renomado cantor e compositor Gusttavo Lima para que este se filie ao seu partido, o União Brasil. A informação foi confirmada pelo próprio Caiado em entrevista ao SBT News.

O governador relatou que passou a tarde com Gusttavo Lima, onde o artista manifestou interesse em se candidatar à presidência da República nas eleições de 2026. Durante essa conversa, Caiado formalizou o convite para a filiação ao União Brasil, ressaltando a intenção de construir uma agenda nacional em conjunto.

Atualmente sem vínculo com nenhum partido político, Gusttavo Lima já havia declarado sua intenção de entrar na corrida presidencial em um pronunciamento no início de janeiro. O cantor também demonstrou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as últimas eleições.

No mesmo pronunciamento, Lima indicou que começaria a dialogar com grupos políticos que compartilhassem de suas ideias e objetivos. Uma reunião estava marcada para esta segunda-feira (13), envolvendo o cantor, o governador Caiado e Antonio de Rueda, presidente nacional do União Brasil, para discutir os termos da filiação; no entanto, o encontro foi cancelado.

Ao ser questionado sobre os motivos do cancelamento e a possibilidade de uma nova data, Caiado esclareceu que está atualmente no interior do estado e retornará a Goiânia apenas no dia seguinte.

Vale ressaltar que Ronaldo Caiado também está se preparando para concorrer à presidência nas eleições de 2026. Sua pré-candidatura foi oficializada pelo União Brasil em novembro do ano passado. Entretanto, em dezembro, tanto ele quanto Sandro Mabel, o prefeito eleito de Goiânia, foram condenados à inelegibilidade por um período de oito anos devido a abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. Ambos recorreram da decisão judicial.