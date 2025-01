Gusttavo Lima anuncia planos políticos e pretende se reunir com Lula e Bolsonaro

O cantor Gusttavo Lima, de 35 anos, revelou sua intenção de entrar na política e disputar a presidência do Brasil em 2026. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, durante uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, na última terça-feira (7).

Segundo Leo Dias, Gusttavo Lima está planejando um diálogo com figuras políticas de destaque, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro, como parte de sua estratégia de promover união nacional. “Ele pretende se encontrar tanto com Lula quanto com Bolsonaro”, afirmou o jornalista.

Motivação política e ambição de unir o Brasil

A decisão de ingressar na política teria sido tomada após um período de reflexão durante uma internação no final do ano passado. Gusttavo Lima teria considerado suas conquistas e decidido retribuir ao povo brasileiro por meio de um projeto político.

De acordo com Dias, o cantor afirmou que, caso seja eleito, pretende realizar dois shows por mês como forma de descanso, conciliando sua carreira artística com as responsabilidades presidenciais.

Sem filiação partidária no momento, Gusttavo Lima sinaliza alinhamento com a direita brasileira e busca ampliar suas interações com pessoas de diferentes espectros políticos para fortalecer seu discurso de união.