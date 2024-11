Defesa de Bolsonaro adota tese do “golpe do golpe”

Nos últimos dias, a defesa de Jair Bolsonaro adotou uma nova linha estratégica: a tese do “golpe do golpe”. Essa abordagem argumenta que, em vez de beneficiar o ex-presidente, o plano golpista visava destituí-lo para que militares de alta patente assumissem o poder. Esta tese envolve diretamente os generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto como principais beneficiários de uma eventual ruptura institucional.

A base dessa tese está em um documento elaborado pelo general da reserva Mario Fernandes, suspeito de arquitetar o plano golpista revelado pela Polícia Federal. O documento previa a criação de um Gabinete Institucional de Gestão de Crise, liderado por militares após o golpe. A divulgação dessa linha de defesa gerou descontentamento entre os militares mencionados, que se sentiram traídos pela tentativa de Bolsonaro em se desvencilhar das acusações.

O advogado Paulo Amador da Cunha Bueno reforçou essa posição ao afirmar que Bolsonaro não seria beneficiado por um golpe. Segundo ele, o “Plano Punhal Verde e Amarelo” não incluía Bolsonaro como líder pós-golpe. Bueno também afirmou que o ex-presidente desconhecia o plano da PF que envolvia ações extremas contra líderes políticos.

Braga Netto criticou publicamente a tese como “fantasiosa”, destacando sua lealdade a Bolsonaro durante todo o governo. Militares próximos a Heleno e Braga Netto consideram que a defesa priorizou interesses políticos acima das relações estabelecidas no governo.

Esse cenário evidencia uma complexa trama política envolvendo figuras-chave do governo Bolsonaro, que agora enfrentam desafios internos e externos em meio às investigações. A resposta da defesa de Bolsonaro e as reações dos militares envolvidos continuam a alimentar debates sobre as verdadeiras intenções por trás dos planos revelados.