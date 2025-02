Gustavo Mioto anuncia segunda edição do ‘Bloco Solteiro Não Trai’ em São Paulo

No dia 23 de fevereiro, a cidade de São Paulo vai ferver com o retorno do aguardado bloco de Carnaval “Solteiro Não Trai”, comandado pelo cantor Gustavo Mioto. Em sua segunda edição, o evento, que já fez história em 2023 ao reunir mais de 500 mil pessoas, promete ainda mais animação e diversão.

A concentração começa ao meio-dia, com o bloco saindo às 13h, na Avenida Henrique Schaumann, percorrendo o trajeto entre os números 567 e 125. Será um grande desfile de alegria, com uma mistura de estilos musicais e grandes hits do axé, do pagode, além de novas versões de seus maiores sucessos, trazendo muito clima de Carnaval para a avenida.

Gustavo Mioto, que é um dos principais nomes da música sertaneja atual, promete um show inesquecível com o famoso slogan “Solteiro Não Trai” como a principal mensagem de diversão e leveza para o público. Quem esteve presente na primeira edição de 2023, sabe o que esperar: uma explosão de energia, música boa e muita folia. Para quem não teve a oportunidade de vivenciar a festa em sua primeira edição, 2024 promete superar todas as expectativas.

“Muito feliz em poder fazer a segunda edição do bloco ‘Solteiro Não Trai’ em São Paulo. O de 2023 foi um sucesso absoluto, e agora estamos ainda mais preparados para levar a galera a um carnaval muito massa. O pessoal pode esperar de tudo um pouco, traremos vários estilos musicais. Estou muito feliz”, conta Gustavo Mioto.

O evento é gratuito e aberto ao público, e promete ser um dos maiores blocos de rua da temporada, já na sua segunda edição.

SERVIÇO:

Bloco Solteiro Não Trai

ata: 23 de fevereiro de 2024

Concentração: 12h

Início: 13h

Local: Avenida Henrique Schaumann, do número 567 até 125

O evento é gratuito e aberto ao público, e promete ser um dos maiores blocos de rua da temporada, já na sua segunda edição.