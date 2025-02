Bloco do Abrava homenageia Silvio Santos no Carnaval de São Paulo

O Bloco do Abrava está de volta para mais um ano de festa no Carnaval de São Paulo. Em sua nona edição, Tiago Abravanel desfila pela região da Faria Lima no dia 22 de fevereiro, trazendo como tema uma homenagem especial ao seu avô, Silvio Santos. A concentração está marcada para as 11h.

Como de costume, Tiago recebe convidados especiais para animar os foliões, e o primeiro nome já confirmado é Thiaguinho. “É uma honra ter um dos maiores cantores desse país ao meu lado no trio. Thiaguinho é meu amigo, meu padrinho, meu parceiro, e tenho certeza que o público vai se divertir muito”, celebra Tiago.

O repertório promete agitar o público com marchinhas icônicas interpretadas por Silvio Santos, como “A Pipa do Vovô” e “Transplante do Coração”, além de sucessos do axé, do pagode e dos carnavais de Salvador, incluindo “Tempo de Alegria”, “Brincadeira de Criança” e hits como “Não Quero Dinheiro” e “Descobridor dos Sete Mares”.

“Estou muito feliz que o bloco vai sair novamente, dessa vez com essa homenagem especial ao meu avô, o maior comunicador do nosso país”, comemora Tiago. “Ele sempre levou alegria e diversão pra todo mundo e esse Carnaval não poderia ter um tema diferente. Que venha o Bloco do Abrava pra todo mundo se divertir, pra família toda se jogar e pra gente entender que toda hora é hora de alegria!”, completa.

Serviço

Bloco do Abrava

Local: Avenida Faria Lima, 4150

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Horário: Concentração às 11h | Dispersão às 17h