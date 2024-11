Tiago Abravanel se emociona ao recordar seu avô, Silvio Santos

Em uma entrevista emocionante ao programa “Conversa com Bial”, Tiago Abravanel compartilhou aspectos significativos de sua trajetória artística e pessoal. Conhecido por seu talento multifacetado, que abrange atuação, canto e dança, Abravanel ganhou notoriedade em 2011 ao interpretar Tim Maia no musical “Tim Maia – Vale Tudo”. Este papel foi um marco em sua carreira, levando-o a dividir o palco com ícones da música brasileira, como Roberto Carlos e Ivete Sangalo.

Contudo, Tiago afirmou que não aceitaria reprisar o papel de Tim Maia nos dias atuais. “Naquela época, não se discutia a questão de um ator branco interpretar um personagem negro. Hoje, percebendo as desigualdades persistentes nas oportunidades, não faria sentido para mim aceitar esse papel novamente”, declarou ele. Atualmente, Abravanel está em cartaz com o musical “Hairspray”.

Durante a conversa, Tiago também abordou questões pessoais, incluindo episódios de gordofobia que enfrentou ao longo da carreira. Ele reconhece que seu sobrenome famoso pode ter atenuado algumas experiências de preconceito. “Talvez meu sobrenome tenha me protegido de passar por mais preconceitos do que realmente vivi”, refletiu.

A entrevista também foi marcada por momentos de emoção ao recordar a morte recente de seu avô, Silvio Santos. Tiago relatou que, apesar das complicações de saúde enfrentadas pelo apresentador aos 93 anos, a perda foi um golpe inesperado. Após o falecimento, sua primeira reação foi procurar consolo junto à mãe. Ele admirou sua força e resiliência durante o luto e seguiu o exemplo do avô ao retornar rapidamente aos compromissos profissionais.

Esta entrevista revela não apenas o lado profissional de Tiago Abravanel, mas também suas reflexões pessoais sobre privilégio, perda e determinação diante das adversidades.