Gustavo Mioto se revolta com ataques a amigos após término com Ana Castela

Na última terça-feira (14), o cantor Gustavo Mioto, de 27 anos, utilizou suas redes sociais para manifestar seu descontentamento em relação a ataques direcionados a seus amigos, os quais estão sendo alvo de críticas por parte de alguns “fãs”. A situação ocorre após o término do relacionamento entre Mioto e a cantora Ana Castela.

Em sua publicação, o artista expressou sua preocupação com o comportamento de alguns seguidores que têm se aproveitado da situação para ofender e até mesmo tentar descredibilizar o trabalho de pessoas próximas. “Estou muito triste ao saber que alguns grupos de ‘fãs’ estão ofendendo e tentando denunciar perfis de amigos meus baseados em suposições. É inaceitável que eu precise vir aqui para dizer que isso ultrapassa todos os limites”, afirmou.

Mioto destacou a importância da amizade e do apoio que recebeu de uma de suas amigas, Cris, que esteve ao seu lado durante todo o relacionamento. “A Cris foi uma das maiores apoiadoras do meu relacionamento e sempre acreditou no amor e no respeito. Ela também enfrentou decepções e frustrações”, comentou.

O cantor enfatizou que o término não ocorreu devido a um simples desentendimento ou influência externa. “Não foi uma decisão fácil; tivemos que tomar esse caminho porque não havia outra alternativa. Não são vocês, aí do outro lado da tela, que entenderão as emoções que vivemos”, acrescentou. Ele finalizou pedindo respeito pelo processo pessoal que cada um está vivendo: “Deixem a vida seguir”.

O relacionamento entre Ana Castela e Gustavo Mioto teve um histórico complicado, marcado por várias separações e reconciliações. O casal assumiu oficialmente a relação em junho de 2023, mas pouco tempo depois anunciaram o fim. Após um breve período separados, eles reataram, mas novamente se separaram em janeiro de 2024. Em maio do mesmo ano, revelaram que estavam juntos pela terceira vez.