Gustavo Mioto lança primeira parte de DVD

Gustavo Mioto dá início ao lançamento de seu tão aguardado DVD, gravado na Vibra São Paulo no último dia 24 de outubro, com ingressos esgotados. Dividido em quatro partes, o projeto promete emocionar os fãs com grandes sucessos, músicas inéditas e colaborações especiais.

Na primeira etapa, Gustavo apresenta seis faixas, incluindo o hit “Nada com Nada”, em parceria com o grupo Menos é Mais. Com um toque único do pagode e a intensidade do sertanejo, a música já promete ser um dos destaques do DVD. Além dela, serão lançadas “Meu Beijo Voltou”, “Muda de Planeta”, “Causador de Choro”, “Saudade que Passou Não Dói” e “Eu Fujo”.

O projeto segue inovando com o lançamento em etapas, trazendo feats exclusivos em cada data. Além da participação de Menos é Mais, os fãs podem se preparar para as parcerias com Fábio Jr., Ana Castela e Matheus & Kauan, que serão reveladas nas próximas partes do projeto.

“Esse é só um início de um projeto muito especial para mim. Ter nomes de peso participando do DVD é massa demais, a expectativa tá alta para a resposta da galera sobre algumas dessas músicas que são minhas favoritas do projeto. Foi tudo feito com muito carinho e tô na torcida para que o pessoal abrace o trabalho”, declarou Gustavo.

A gravação, realizada em uma das principais casas de shows do Brasil, foi marcada por uma produção impecável e um público caloroso, reforçando o sucesso do artista e sua conexão com os fãs.