Guitarrista Gabi Anias faz única apresentação de Eric Clapton Tribute no Teatro Gazeta

No dia 6 de novembro, a guitarrista Gabi Anias se apresentará no Teatro Gazeta, em São Paulo, com o “Eric Clapton Tribute“, um show em homenagem ao lendário guitarrista britânico. O evento, que contará com a participação especial da guitarrista Juliana Vieira, ocorrerá às 20h30.

Com apenas 18 anos, Gabi Anias já possui uma trajetória destacada no cenário musical. Ex-aluna da School of Rock e atualmente cursando faculdade de música, a jovem guitarrista já tocou ao lado de artistas como Paulo Miklos, BumbleFoot e Hugo Mariutti. Além disso, Gabi já se apresentou em eventos importantes, como o Rock In Rio Lisboa 2022 e Summerfest 2023, e participou dos shows de abertura de Marky Ramone. Recentemente, ela lançou o projeto “Iconic Solos“, no qual recria 30 solos emblemáticos da história do rock.

O show também contará com a participação de Juliana Vieira, guitarrista conhecida por seus trabalhos com grandes artistas e seu conteúdo educativo nas redes sociais, onde acumula mais de um milhão de seguidores. Juliana atualmente acompanha Marcelo Falcão em turnê e já colaborou com nomes como Sandy, Paulo Miklos e Laura Pausini.

O tributo a Eric Clapton apresentará um repertório que inclui grandes sucessos da carreira do músico britânico, reconhecido por sua influência no rock e no blues mundial.

Serviço:

Local: Teatro Gazeta – Avenida Paulista, 900, São Paulo

Data: 6 de novembro (quarta-feira)

Horário: 20h30

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)