Guarujá: A joia do litoral paulista prepara-se para a alta temporada.

O Guarujá, carinhosamente conhecido como Pérola do Atlântico, destaca-se como um dos destinos mais procurados do litoral paulista, especialmente na alta temporada de verão. Com 27 praias paradisíacas, infraestrutura robusta e uma vasta gama de atrações, a cidade se consolida como referência para turistas em busca de experiências únicas.

Comércio e Turismo em Expansão

Com a aproximação das festas de fim de ano, o comércio local já opera em horário estendido, funcionando até meia-noite, conforme o Projeto de Lei Complementar (PLC) 329/2024. Essa medida busca atender à alta demanda e impulsionar a economia local, gerando empregos e fortalecendo a renda das famílias.

Além disso, a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) espera receber mais de 1,5 milhão de turistas durante as celebrações de Natal e Réveillon. A rede hoteleira, com cerca de 11 mil leitos distribuídos em hotéis, pousadas e resorts, prepara-se para operar com ocupação próxima ao limite, refletindo o apelo da cidade como destino turístico de destaque.

Belezas Naturais e Pontos Turísticos

Guarujá encanta seus visitantes com pontos turísticos icônicos, como os mirantes da Campina e das Galhetas. Este último oferece uma estrutura com piso de vidro a 45 metros acima do nível do mar, proporcionando uma vista espetacular da Praia do Tombo, reconhecida com o selo internacional Bandeira Azul.

Outro destaque é a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, um monumento histórico do século XVI, que transporta os visitantes ao período colonial brasileiro. A fortificação funciona como museu, com entrada gratuita, sendo acessível por terra ou travessia marítima a partir de Santos.

Sustentabilidade e Conservação Ambiental

Reforçando seu compromisso com o meio ambiente, Guarujá ampliou a proteção do território com a criação da terceira Área de Proteção Ambiental (APA) Cabeça do Dragão. Com isso, mais de 60% do município está sob conservação, garantindo um desenvolvimento sustentável e assegurando a preservação para as futuras gerações.

O município também aderiu ao projeto estadual “Verão no Clima 2025”, promovendo ações de conscientização ambiental e manejo sustentável. Essas iniciativas consolidam a cidade como referência em governança socioambiental, atraindo reconhecimento internacional.

Experiências Únicas para Todos os Perfis

Com opções que vão desde praias tranquilas para famílias até esportes radicais e aventuras ecológicas, Guarujá se posiciona como um destino versátil. A gastronomia local, rica e variada, complementa a experiência, garantindo momentos inesquecíveis para os visitantes.

Com planejamento estratégico, hospitalidade e belezas naturais incomparáveis, Guarujá reafirma seu lugar como um dos principais destinos turísticos do Brasil, pronto para receber turistas de braços abertos nesta temporada de verão.