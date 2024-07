Guardas-civis agridem com chutes morador de rua no centro de SP

Agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foram filmados agredindo com chutes e socos um morador de rua durante uma abordagem embaixo do viaduto do Glicério, na região central de São Paulo, na manhã deste sábado (6).

O homem, que teria reagido à ação, recebeu chutes quando já estava rendido. O padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua, compartilhou vídeos das agressões nas redes sociais.

Em nota, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que a GCM apura os fatos e que poderá aplicar medidas disciplinares depois do resultado dessa apuração.

As imagens mostram que três guardas-civis abordaram o rapaz, que resistiu e foi jogado ao chão. Mesmo caído, o homem foi cercado pelos agentes que deram chutes e socos nele.

Outro guarda usou o cassetete para bater no homem, que continuava resistindo. Ele, então, foi segurado por seis guardas, que, novamente, o jogaram no chão e pisaram nele.

Pessoas que presenciaram a cena se revoltaram e pediram para que os guardas parassem com a abordagem violenta. Nesse momento, um dos guardas apontou a arma em direção às pessoas que filmavam.