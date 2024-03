GT de Segurança Alimentar do ABC quer fomentar mais hortas urbanas na região

Com participação de agricultores urbanas do Grande ABC, gestores públicos, integrantes do Núcleo de Estudos Agroecológicos da Universidade Federal do ABC (NEA-UFABC) e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, foi realizada ontem (20/3), em Santo André, na sede do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, a reunião do Grupo de Trabalho (GT) Segurança Alimentar.

O encontro regional teve como pauta o fomento de hortas urbanas no ABC Paulista e, por isso, também contou com as presenças de representantes da Transpetro, empresa que tem várias áreas, em cidades da região, com plantios coletivos de hortaliças e temperos feitos por moradores.

Nesses locais passam os oleodutos da Transpetro e no caso de Diadema, no ano passado, a Prefeitura da cidade em parceria com a empresa, implantou no Parque Reid, horta comunitária inclusiva, com 83 canteiros, com participação de moradores e também de pessoas com deficiências (PCDs). Na cidade ainda funcionam outras 32 hortas comunitárias, em áreas públicas, cuidadas pela comunidade.

“Convidamos o pessoal da Transpetro para participar desse encontro, para ampliar o canal de diálogo com eles e construir novas possibilidades de parcerias que resultem em implementações de mais hortas urbanas em nossa região. O consumo de alimentos saudáveis é muito importante e as experiências do plantio coletivo, sem utilização de agrotóxicos, tem mostrado que isso é possível, contando ainda com a participação popular e a promoção de renda”, afirma a coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) Segurança Alimentar, Luci Uliana, que também trabalha com assistente na Secretaria Municipal de Segurança Alimentar de Diadema.

Luci ressalta que as iniciativas agroecológicas vindas do meio universitário, redes de economia solidária, organizações não governamentais, cooperativas e prefeituras tem ajudado a divulgar e a promover cada vez mais as hortas urbanas “O surgimento delas tem aumentando não só no ABC, como em toda a Região Metropolitana de São Paulo. Com a reativação do GT de Segurança Alimentar e a ação da Rede de Agricultores Urbanos e Organizações Sociais da Região do ABCDMRR esse trabalho vem se fortalecendo”, informa.

Ao final da reunião de ontem foi tirado o encaminhamento que um próximo encontro será realizado com a Transpetro e o GT, na Universidade Federal do ABC, para continuidade do assunto hortas urbanas em áreas da empresa. O prosseguimento do debate sobre a questão poderá definir parcerias futuras e também contribuir para o aumento do plantio agroecológico na região.

Também participaram do encontro do Grupo de Trabalho (GT) Segurança Alimentar, Wagner Luiz de Freitas, pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e Joel Fonseca, diretor de Desenvolvimento Econômico do Consórcio ABC. Pela Transpetro, junto com outros quatro representante da empresa, veio Maíra Gizzo, gerente de dutos e faixas no Estado de São Paulo.