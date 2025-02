Grupo Sterci inaugura empório de carnes e restaurante na Vila Assunção, em Santo André

Com polo gastronômico atrativo para investimentos, Santo André está recebendo o quinto empreendimento do Grupo Sterci no ramo. Com investimento de R$ 1 milhão e geração de 25 empregos diretos, o Empório Sterci é o mais novo empório de carnes e restaurante na Vila Assunção.

O local promete ser o destino ideal para os apreciadores de carnes, unindo a sofisticação de um empório especializado com a experiência gastronômica do Deck House, restaurante anexo inspirado na autenticidade do “Brasil nos anos 90″. O estabelecimento fica localizado na Rua Dr. Celso Gama, 118.

“Temos muito orgulho de inaugurar mais um empreendimento em Santo André. Nossa trajetória toda é nessa cidade maravilhosa. A história da empresa começa em 1960, com os meus pais, e é muito gratificante saber que éramos uma pequena portinha e hoje temos um grupo consolidado”, disse o sócio proprietário Valdir Sterci.

O Empório Sterci soma-se aos outros empreendimentos do Grupo Sterci – Empório Jardim, Parrilla Del Carmem, Quintal Del Carmem e Bardalino –, fortalecendo ainda mais sua presença no mercado gastronômico. Atualmente, o grupo conta com 145 colaboradores.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, o investimento é resultado de uma acertada política de desenvolvimento que, entre outras questões, visa gerar um bom ambiente de negócios na cidade.

“O Polo Gastronômico de Santo André segue atraindo cada vez mais investimentos e gerando empregos. Não só comemoramos os investimentos, mas agradecemos este importante grupo que emprega quase 150 pessoas em diferentes bairros da cidade. Com a chegada de mais essa unidade, o município só tem a ganhar, com mais uma opção de restaurante e com mais oportunidades de emprego para a população”, disse Banzato.

Um dos diferenciais do estabelecimento é o Deck House, que busca “traduzir a essência de uma época marcada pelo sabor das reuniões em família e pelos clássicos de botequim”. O cardápio resgata essa nostalgia com pratos que combinam tradição e criatividade, como o Bolinho de Carne (um clássico do tira-gosto, servido com pasta de alho), e os Pastéis da House, que vão do tradicional Boi Ralado – carne moída com azeitonas e vinagrete de feira – ao irreverente Galo Doido, recheado com frango, requeijão cremoso e bacon. Nos pratos principais, o cardápio segue a mesma proposta, com clássicos brasileiros e muita criatividade.

“Na nossa unidade da Figueiras, no Empório Jardim, percebemos que as pessoas queriam um espaço para confraternização. Poder escolher a sua carne e ter ela preparada na hora, comer um espetinho, um lanche e tomar uma cerveja com os amigos, então decidimos expandir com um deck improvisado. Acabou que deu muito certo. Era um espaço pequeno lá no Empório Jardim e está sempre lotado. Quando fomos criar a unidade Assunção, pensamos: por que não levarmos o nosso deck para um outro nível?”, contou o também sócio proprietário do Empório Sterci, Victor Sterci.



Crédito:Elvis Fernandes/Divulgação

