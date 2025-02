Grand Plaza recebe o maior festival de costela do Brasil

Os fãs de uma boa gastronomia podem anotar na agenda: o primeiro festival de costela da região do ABCD Paulista já tem data marcada. Nos dias 20 a 23 de fevereiro o Grand Plaza que já é conhecido por ser o shopping de experiências únicas e boa culinária será palco do Costelaço, maior festival de costela do Brasil que chega para oferecer uma experiência cultural e saborosa para os visitantes.

“Os moradores e frequentadores de Santo André e da região do Grande ABC que são apaixonados por costela e música boa têm oportunidade de vivenciar uma grande experiência gastronômica em quatro dias inesquecíveis do festival que, além de uma gastronomia diferenciada, vai proporcionar um ambiente agradável e muito saboroso para toda a família”, diz Rafael Almeida, gerente de Marketing do Grand Plaza.

O evento chega com a sua tradicionalidade em sua primeira versão na região que será realizada pelos idealizadores do perfil Dicas no ABC e trazem a costela como prato principal nas mais saborosas versões. São mais de dez toneladas de costela por dia em pratos como, costela fogo de chão, varal de costela, carrossel de costela, costela defumada no Pit Smoker, arroz de costela com camarão e até roda gigante de costela.

Além das delícias gastronômicas, o público poderá curtir uma programação musical diversificada com shows para todos os gostos e estilos como, rock, pop, reggae, sertanejo e samba que vão animar o público durante os quatro dias de evento. O espaço ainda conta com playground para garantir a diversão da criançada e também é pet friendly, para que toda a família, inclusive os pets, aproveite o evento.

O Dicas no ABC é um dos maiores perfis de guia de lazer do ABC Paulista, e realiza pela primeira vez um evento gastronômico na cidade. “Nosso objetivo com este festival é proporcionar ao público uma vivência completa, unindo a paixão pela boa comida, especialmente o tradicional Costelaço, com apresentações musicais que agradam a diferentes gostos. O Grand Plaza Shopping foi o local ideal para essa celebração, pois valoriza eventos culturais que conectam as pessoas e abraçou a ideia do nosso evento desde o início”, diz Bruno Guedes, fundador do Dicas no ABC.

Serviço

Costelaço no Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Local: Estacionamento do Grand Plaza

Data: 20 e 23 de fevereiro

Horário: das 11h às 00h

Entrada: Gratuita