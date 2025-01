Grand Plaza nomeia Rafael Almeida como novo gerente de marketing

O Grand Plaza, principal centro de experiência e compras da região do ABC, anuncia Rafael Almeida como novo gestor da área de marketing do shopping. Com mais de 15 anos de experiência no varejo, o executivo chega com o objetivo de ampliar a integração entre o público e o empreendimento.

“Estou muito animado em fazer parte da equipe do Grand Plaza. Acredito que juntos, vamos aprimorar a experiência de compra e lazer para nossos clientes, além de consolidar o shopping como um destino de referência na região”, afirma Rafael Almeida, novo gerente de Marketing do Grand Plaza.

Formado em Marketing, o novo gestor tem especialização nas áreas de market intelligence, trade marketing, merchandising, gerenciamento de produtos, direção criativa de embalagens, eventos, ações promocionais, fidelização de clientes, gestão e otimização de orçamento, além de mensuração e análise de resultados. Almeida também soma passagens importantes por empresas de varejo, ocupando cadeiras de liderança no segmento em diversas regiões do Brasil.

Localizado em Santo André, o Grand Plaza é o maior shopping do Grande ABC e um dos maiores do Brasil com 71 mil metros quadrados e mais de 340 opções de lojas, serviços e soluções dos mais variados segmentos, incluindo gastronomia, lazer, tecnologia, moda e esportes. Além de ser um dos locais mais procurados para compras na região, o Grand Plaza oferece muito entretenimento e serviços aos cerca de 1,4 milhões que transitam no local mensalmente.