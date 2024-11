Montana Grill inaugura store-in-store em São Bernardo

Na sexta-feira (8), o Montana Grill, rede de franquias da Halipar (Holding de Alimentação e Participações) especializada em cortes selecionados de carne, inaugurou sua quarta unidade em São Bernardo do Campo. A loja está instalada no supermercado atacadista Assaí Anchieta Paulicéia e com a inauguração chega a sete unidades no ABC Paulista (também está no São Bernardo Plaza Shopping, Shopping Metrópole, Outlet Premium Imigrantes, Park Shopping São Caetano, Shopping ABC e Atrium Shopping).

“São Bernardo tem grande importância para nossa expansão, com grande movimento na economia regional e nacional. Além disso, a circulação de pessoas é muito alta, principalmente pelo polo industrial. O Montana Grill expande sua presença para atender o público com tradição e ótimas opções para os amantes de carnes”, explica Jorge Mariano, gerente de expansão da Halipar. Com seus mais de 810 mil habitantes, São Bernardo do Campo é conhecida nacionalmente por ser polo da indústria automotiva.

Entre as opções do cardápio, o Montana Grill disponibiliza uma variedade de carnes grelhadas, que podem ser combinadas com 14 acompanhamentos, porções e pratos executivos e à parmegiana. Entre os destaques estão os cortes Picanha, Ancho, Prime Angus, Fraldinha e Filé de Frango, além de duas opções de peixe, Salmão e Tilápia. A rede também oferece uma linha especial de burgers, composta por seis sanduíches: Montana Salad, Montana Onion, Montana Bacon, Montana Cheeseburguer, Montana Barbecue e Montana Cheese Linguiça.

Serviço:

Montana Grill | Assaí Anchieta Paulicéia

Endereço: Rua García Lorca, 301 – São Bernardo do Campo/SP

Horário: todos os dias, das 11h às 22h