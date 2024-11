Grupo SBF realiza evento voltado ao Dia da Consciência Negra no Parque Ibirapuera

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, o Grupo SBF, dono da Centauro, com o apoio da ASICS, realizará na próxima quarta-feira (20), a partir das 11h, um evento gratuito e aberto ao público na Arena Centauro do Parque Ibirapuera. Para participar basta se inscrever no site Link.



A programação inclui palestras com Gisa Oliveira, Augusto e Viegas, criadores do Corre Kilombo, que abordarão a história e o impacto do coletivo na comunidade preta. Além disso, os atletas da ASICS, Felipe Bardi e Erik Cardoso, compartilharão suas trajetórias no esporte, destacando suas conquistas e desafios como exemplos de inspiração e superação. O evento será encerrado com uma caminhada na pista de cooper ao redor da Arena Centauro, seguida de uma confraternização entre os participantes.



O evento aposta na força das histórias compartilhadas e nas conexões geradas para criar um impacto significativo nos participantes. Com apoio do Black In, grupo de afinidade racial do Grupo SBF, e da ASICS e a participação do Corre Kilombo, a ação reforça o compromisso das empresas em fomentar o esporte como ferramenta de transformação e inclusão.



Programação:

11h às 11h20: Recepção dos Convidados

11h20 às 11h30: Abertura

11h40 às 12h40: Talk com Corre Kilombo Gisa, Augusto e Viegas, sobre a criação do “Corre Kilombo” e seu impacto para a comunidade preta. O momento incluirá também uma sessão de perguntas e respostas.

12h40 às 13h40: Talk com Felipe Bardi e Erik Cardoso, os atletas ASICS, compartilharão suas experiências no esporte, gerando representatividade e inspiração. O momento incluirá também uma sessão de perguntas e respostas.

13h40 às 14h00: Encerramento

14h00 às 14h30: Corrida Pista de Cooper Centauro / Caminhada em volta da Arena Centauro

14h30h Confraternização



Serviço:

Dia: 20 de novembro

Horário: das 11h às 14h30

Local: Arena Centauro

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 4, Vila Mariana, São Paulo

Para participar: inscreva-se no site Link



Sobre o Grupo SBF

O Grupo SBF é um ecossistema do esporte que conecta pessoas, marcas e criadores. Incentiva a prática de atividade física para todas as pessoas, transformando histórias em produtos, serviços, conteúdos e experiências, e, dessa forma, movimenta o mercado esportivo para um novo patamar. Até 2020, o Grupo atuou no país com a Centauro – maior varejista de artigos esportivos da América Latina – e tornou-se o distribuidor oficial da Nike no Brasil por meio da Fisia. Em 2021, foi criada a SBF Ventures, incorporando novas unidades de negócio a esse ecossistema: a NWB, maior plataforma de mídia digital esportiva do Brasil; a FitDance, uma das maiores plataformas de dança do mundo; a X3M, referência em live marketing esportivo no país; a OneFan, sportstech focada em potencializar a relação de torcedores e fãs com entidades esportivas e; o Studio 78, multimarca que oferece produtos do universo streetwear. Saiba mais em: www.gruposbf.com.br