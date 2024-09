Grupo SBF abre vagas de Trainee

O Grupo SBF, que atua no segmento de esportes e detém marcas como Centauro, Fisia e X3M, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee, que busca talentos com formação superior concluída ou prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, sem restrição de cursos. Os interessados devem ter disponibilidade para atuar em São Paulo (SP), a partir de janeiro de 2025 e em formato híbrido de trabalho (presença no escritório 3 vezes na semana).



Ao longo do programa, os trainees participarão de mentorias, treinamentos práticos e desenvolverão projetos relevantes, com o objetivo de promover inovação e alcançar alta performance em suas áreas. Os participantes terão a oportunidade de contribuir para o pipeline de sucessão da companhia, com a possibilidade de assumir cargos de liderança ao término do programa.



Os trainees selecionados contarão com remuneração de R$7.000,00, bônus por performance e benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, descontos nas marcas do Grupo, espaços de convivência com jogos, sala de amamentação, Wellhub (antigo Gympass), Ativa – clube de vantagens do Grupo SBF, entre outros benefícios.



As inscrições para o Programa de Trainee do Grupo SBF vão até 22/09/2024