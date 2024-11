Grupo Recomendo realiza evento de negócios no próximo dia 22 em Sorocaba

No dia 22 de novembro, das 7h às 13h30, Sorocaba será a sede da 36ª edição do Get Connected, evento promovido pelo Recomendo Business Network que irá reunir cerca de 120 empresas no Sorocaba Park Hotel.

De acordo com o mediador do evento e CEO do Grupo Recomendo, Alexandre Damiani, o Get Connected tem como objetivo de fazer networking e gerar negócios.

“Este evento já foi realizado em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, São Caetano do Sul e Campinas e também nos Estado Unidos, nas cidades de Orlando e Miami. É uma oportunidade de criar conexões, pois teremos 12 rodadas de negócios que serão realizadas a partir de um sistema automatizado que evita repetições, possibilitando que todos os participantes se relacionem entre si”, explica o CEO do Recomendo.

Segundo Damiani, o Grupo Recomendo foi criado em 2016 e desde sua criação já movimentou mais de US$ 200 milhões em negócios. “Fazer networking não é só distribuir cartões e fazer vendas. É estabelecer novas relações, fazer amigos, gerar confiança, credibilidade e respeito. A partir daí surgem naturalmente as parcerias, os negócios e a prosperidade financeira”, explica.

Palestra

Durante o encontro, a mentora Carol Pitarelli fará uma palestra com o tema: “O poder da Conexão”, visando orientar os participantes sobre como tirar o máximo proveito do evento.

“O networking é uma ferramenta poderosa e essencial para o desenvolvimento de qualquer profissional. Construir uma rede de relacionamento aumenta as chances de sucesso das empresas e também a taxa de conversão nas vendas, que pode ser de até 39%. O networking é também uma via de aprendizado contínuo, pois ao ter contato com profissionais experientes é possível vislumbrar novas perspectivas e buscar oportunidades em diferentes segmentos de mercado”, destaca a palestrante.

As inscrições para o Get Connected podem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/get-connected-sorocaba-a-melhor-rodada-de-negocios-que-voce-ja-presenciou/2656618.

O valor é de R$ 297,00 por pessoa até o dia 18 de novembro e de R$ 347,00 para aqueles que se inscreverem entre os dias 19 e 22.

Sobre o Recomendo Business Networking

Criado em 2016 nos Estados Unidos, o Recomendo Business Networking conecta profissionais e empreendedores no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Na época de sua fundação, o empreendedor Alexandre Damiani havia se mudado com sua família para Orlando (Flórida) e viu na comunidade brasileira a oportunidade de ajudar empresários a desenvolverem o potencial de seus negócios. Com o passar do tempo, os grupos de networking foram expandindo e, ao voltar para o Brasil, Damiani trouxe na bagagem esse conceito de empreendedorismo.

O Recomendo está presente em São Paulo (capital) e em outras cinco cidades: Campinas, Sorocaba, Jundiaí, São Caetano e Cabreúva. No exterior, conta com seis grupos ativos nos Estados Unidos e três grupos em Portugal.

O Recomendo Business Networking movimentou mais de U$ 200 milhões em negócios, e já registrou 1.000 membros ativos e 25 mil convidados.

Para conhecer mais, acesse o site https://www.recomendobn.com/.

Serviço:

O que: Get Connected – Rodada de Negócios

Quando: 22 de novembro (sexta-feira), das 7h às 13h30

Onde: Sorocaba Park Hotel by Atlantica

Endereço: Avenida Professor Joaquim Silva, 205 Alto da Boa Vista – Sorocaba (SP)

Inscrições:https://www.sympla.com.br/evento/get-connected-sorocaba-a-melhor-rodada-de-negocios-que-voce-ja-presenciou/2656618.

Investimento: R$ 297,00 até o dia 18 de novembro e R$ 347,00 entre os dias 19 e 22.

Evento presencial. Vagas limitadas