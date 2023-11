Grupo Muffato chega ao ABC com Max Atacadista em Santo André

Nesta quarta-feira, dia 29, o Grupo Muffato abre o primeiro Max Atacadista do ABC Paulista, em Santo André. O novo empreendimento tem aproximadamente 12 mil metros quadrados de área construída e chega com a proposta de oferecer um atacarejo completo, com galeria de lojas, estacionamento coberto, atendimento no balcão de açougue, padaria com fabricação própria, confeitaria, hortifrúti cheio de frescor e adega com rótulos de vários países. Destaque também para amplo bazar, com linha têxtil, produtos de camping e praia, além do setor pneus com facilidades de pagamento.

O Max tem como objetivo vender mais barato, com preços de atacado direto ao consumidor final. A forma de compra é fácil, basta observar os três preços nas etiquetas: atacado (para quem compra em maior quantidade); varejo (para quem leva unidades avulsas) e Crediffato (cartão exclusivo da loja que permite pagar preço de atacado em qualquer volume).

Localizada na Avenida dos Estados, 7439, a unidade está gerando mais de 350 novas vagas de emprego– diretas e indiretas. Além disso, o novo atacarejo está proporcionando novas oportunidades de negócios e mobilizado todo o ecossistema regional de varejo alimentar em Santo André. Em breve, a unidade vai contar com auto posto.

O diretor, Ederson Muffato, ressalta que é um marco importante: “Santo André é uma das cidades mais relevantes do país e temos uma grande expectativa de corresponder aos nossos novos clientes com uma proposta inovadora e moderna de fazer economia. O Max agrega conforto a preços baixos com uma forma simplificada de vendas, que faz o consumidor levar mais, pagando menos no valor final da compra”.

Consumidores irão encontrar uma estrutura robusta, em ambiente que traz visual colorido e humanizado. Entre as novidades, é o serviço de autocaixa, para compras de até 20 itens. A inauguração está prevista para as 7h30 da manhã, com café da manhã para clientes e o tradicional corte da fita. Quem fizer compras acima de R$100,00 ainda concorre a um carro 0km.