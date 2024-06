Grupo GSH comemora a recertificação QMentum Internacional

Quando completa 45 anos de fundação, o Grupo GSH celebra a obtenção da recertificação QMentum Internacional Diamante, destacando-se como organização líder no segmento de hemoterapia de alta complexidade no Brasil a receber esse reconhecimento. Emitida pelo QGA- Quality Global Alliance, em parceria com o HSO – Health Standards Organization, esta certificação valida os padrões globais de excelência em qualidade e segurança na área da Saúde.

Trata-se do maior Grupo especialista em medicina transfusional e terapia celular, que conta, atualmente, com a maior rede de médicos hematologistas e hemoterapeutas à disposição de seus clientes. A primeira certificação QMentum foi concedida em 2021, extensiva a todo o Grupo GSH, que compreende os bancos de sangue, as agências transfusionais e os ambulatórios da rede. A recertificação ocorre a cada três anos.

Entre as práticas organizacionais levadas em consideração pelos avaliadores, que contribuíram para essa conquista, destacam-se: Trabalhos Científicos e Projetos de Pesquisa; Inovação (CAR-T Cell, Procedimentos de Cell Saver, Laboratórios de Referência); Otimização de Recursos pela Governança Corporativa; Capacidade Técnica; além de um trabalho de aprimoramento de resultados desenvolvido pelos Comitês e Times internos.

A metodologia do Programa QMentum, aplicada em mais de 40 países, tem como propósito orientar as corporações de saúde na otimização de recursos, aumento da eficiência, melhoria da qualidade e segurança, e redução de riscos. Na prática, esse reconhecimento se traduz em inovação e segurança transfusional completa, com foco no doador e no paciente, aplicando padrões internacionalmente reconhecidos na execução dos procedimentos.

Nesse contexto, de acordo com Dr. Leandro Felipe Figueiredo Dalmazzo, Vice-Presidente Médico do Grupo GSH, essa conquista atesta a adesão do Grupo GSH aos mais exigentes requisitos internacionais de governança e qualidade no atendimento, diferenciando-se no mercado pela excelência em hemoterapia de alta complexidade.

“O intuito macro é elevar a competência organizacional, focando na evolução da Cultura de Qualidade e Segurança em um ambiente sustentável”. conclui Dr. Leandro.