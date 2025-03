Grupo Especial de SP decide quesitos de desempate

Presidentes e representantes das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo estão reunidos na tarde desta segunda-feira (3) para definição da ordem da leitura dos quesitos na apuração desta terça.

A reunião ocorre na Fábrica do Samba, na Barra Funda, zona oeste, onde ficam barracões das escolas e a sede da LigaSP, organizadora do Carnaval no Sambódromo do Anhembi.

As 14 escolas são avaliadas em nove categorias: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira.

A pior nota dos quatro julgadores de cada quesito será descartada.

Segundo o regulamento, permanecendo empate de duas ou mais agremiações, no primeiro critério de desempate serão contabilizadas todas as notas descartadas.

Permanecendo o empate deverão ser analisadas as notas do último quesito sorteado nesta segunda.

Assim como nos anos anteriores, as duas últimas colocadas serão rebaixadas para o Grupo de Acesso 1.