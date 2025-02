Desfiles do Grupo Especial de São Paulo: O que você precisa saber

Os esperados desfiles do Grupo Especial de São Paulo estão programados para ocorrer nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, no icônico Sambódromo do Anhembi.

Atualmente, ainda é possível adquirir ingressos para o Camarote Esquenta na sexta-feira, embora as demais categorias, incluindo arquibancadas, estejam completamente esgotadas. Para o sábado, não há mais disponibilidade de ingressos.

A Liga-SP elaborou um guia essencial para que os foliões possam aproveitar ao máximo essa celebração cultural.

Horário de Abertura dos Portões

Os portões do Sambódromo serão abertos às 19h em ambos os dias de evento.

Idade Mínima para Acesso

Conforme a Portaria do Juizado da Infância e da Juventude, é exigido que os espectadores tenham no mínimo 5 anos completos para assistir aos desfiles do Grupo de Acesso II. Adolescentes com até 17 anos devem estar acompanhados por pais ou responsáveis legais.

Política sobre Alimentos e Bebidas

A entrada de alimentos no Sambódromo é permitida apenas para itens não perecíveis, como salgadinhos e biscoitos, desde que estejam lacrados e dentro da validade. Cada pessoa pode trazer até três unidades desses itens. Frutas fatiadas também podem ser levadas em embalagens transparentes tipo Ziplock, respeitando as mesmas quantidades. No entanto, bebidas são terminantemente proibidas.

Como Chegar ao Anhembi

A Avenida Olavo Fontoura estará fechada durante os dias dos desfiles, mas existem várias opções de transporte disponíveis:

Táxi: Os táxis terão acesso à Avenida Olavo Fontoura.

Os táxis terão acesso à Avenida Olavo Fontoura. Transporte por Aplicativos: Os carros de aplicativos não poderão acessar a Avenida Olavo Fontoura; portanto, será necessário caminhar até os portões após serem deixados nas proximidades.

Os carros de aplicativos não poderão acessar a Avenida Olavo Fontoura; portanto, será necessário caminhar até os portões após serem deixados nas proximidades. Metrô 24h: O Metrô de São Paulo funcionará ininterruptamente, com todas as estações abertas para desembarque.

O Metrô de São Paulo funcionará ininterruptamente, com todas as estações abertas para desembarque. Ônibus: Linhas especiais partirão das estações Metrô Tietê (179A-10) e Barra Funda (879A-10) em direção ao Sambódromo. O custo é de R$ 5,00, podendo ser pago em dinheiro ou Bilhete Único. As paradas devem ser feitas nas direções corretas e o retorno se dará pelo Portão 1 do Anhembi.

Linhas especiais partirão das estações Metrô Tietê (179A-10) e Barra Funda (879A-10) em direção ao Sambódromo. O custo é de R$ 5,00, podendo ser pago em dinheiro ou Bilhete Único. As paradas devem ser feitas nas direções corretas e o retorno se dará pelo Portão 1 do Anhembi. Veículo Próprio: O estacionamento estará disponível nos portões 5 e 7 do Anhembi, gerido pela GL Events Brasil. Informações sobre valores podem ser acessadas no site oficial do estacionamento.

Pontos de Alimentação

O Sambódromo está preparado para atender um grande público durante o Desfile do Grupo Especial. Diversas opções de alimentação e bebidas estarão disponíveis em todos os setores, com pagamentos aceitos via cartão de crédito, débito ou PIX.

Transmissão dos Desfiles

A Liga-SP não realizará a transmissão do Desfile do Grupo Especial. A cobertura oficial ficará a cargo da TV Globo, que levará o evento a milhões de espectadores em todo o Brasil, tanto pela televisão quanto pelo Globoplay.