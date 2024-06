Grupo Envolvência faz primeiro show da label “Canta com Envolvência”

No próximo dia 07 de julho, a partir das 14h, acontecerá o primeiro show da label “Canta Com Envolvência”. Prepare-se para uma tarde inesquecível, repleta de música e alegria, com a apresentação do grupo Envolvência e convidados especiais. O Farol da Mooca, em São Paulo, será o palco dessa estreia que os fãs tanto esperam.

Conhecido como “os meninos dos milhões” devido ao enorme sucesso e grande número de visualizações, ouvintes e seguidores, o grupo Envolvência promete animar o público com seu talento e energia contagiante. A apresentação será ainda mais especial com as participações de Lucas Morato, Zaac e Ricardinho (ex- Art Popular), artistas que são renomados no mercado musical.

“Estamos contando os dias para o primeiro show da label ‘Canta com Envolvência’! A energia e a paixão que colocamos nesse projeto são enormes, e mal podemos esperar para compartilhar tudo isso com nossos fãs. Será uma noite de muita música, emoção e conexão. Vamos fazer história juntos!”, conta Marquinho, vocalista do Envolvência.

A Label “Canta Com Envolvência” surge como uma nova e promissora proposta de entretenimento, destacando-se pela qualidade das apresentações e pela seleção criteriosa de artistas.

SERVIÇO

“Canta Com Envolvência”

Data: 07/07/2024

Horário: a partir das 14h

Local: Farol da Mooca

Endereço: Rua Guaiambé, 48 – Mooca, São Paulo

Ingressos