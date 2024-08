Grupo de Danças de Minzu lota teatro Gazeta em São Paulo

Como parte das comemorações dos 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, a apresentação do Grupo de Danças da Universidade Minzu do Noroeste da China fez o Teatro Gazeta, em São Paulo, um palco de cores, dança e alegria.

Em um teatro lotado, o grupo artístico chinês trouxe para o Brasil o espetáculo “Cores da China: um Caleidoscópio Étnico”, que faz parte da Temporada Cultural da China no Brasil. A apresentação, inclusive, foi uma sessão extra, devido ao sucesso da temporada.

O espetáculo reuniu dança, canto e música instrumental, oferecendo um panorama da rica herança cultural chinesa. O cenário leva o público à arte milenar de Dunhuang, à lendária Rota da Seda e às enigmáticas grutas de Mogao, com trajes autênticos, iluminação especial e uma mistura de instrumentos tradicionais chineses e ocidentais.

O Grupo de Danças da Universidade Minzu do Noroeste da China vem pela primeira vez ao Brasil. A companhia, fundada em 1953, destaca-se na promoção da diversidade cultural das minorias étnicas chinesas. Ganhador de diversos prêmios nacionais e internacionais, já se apresentou em eventos culturais na ONU em Viena, Camboja, Itália e Rússia.

O evento é uma realização do Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), da Universidade Minzu do Noroeste da China e do Ministério da Cultura, através de financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com organização da Comissão Nacional de Assuntos Étnicos da China, Embaixada da China no Brasil e Consulado da China em São Paulo, e apoio da CPFL, Instituto CPFL, State Grid, Bank of China, Chinese Bridge Club in São Paulo e Delb.

São Paulo tem show extra da Companhia de Ópera Wu

Com o sucesso da turnê inédita no país, o Teatro Companhia de Ópera Wu de Zhejiang, vinda da China, fará uma sessão extra gratuita no Teatro Gazeta, hoje, às 15h (Avenida Paulista, 900). Os ingressos são gratuitos, mas limitados, e devem ser retirados na bilheteria do Teatro 60 minutos antes do início do espetáculo. O evento é parte das apresentações que marcam o aniversário de 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China.