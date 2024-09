Grupo China Link participa da 8ª edição do Mercado Livre Experience, em São Paulo

A 8ª edição do Mercado Livre Experience acontece nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), no Transamérica Expo Center, em São Paulo, reunindo mais de 15 mil stakeholders, especialistas e vendedores do maior e-commerce da América Latina.

Pelo terceiro ano, Lincoln Fraccari, fundador e CEO do Grupo China Link, e representantes da empresa trazem para a feira um stand dedicado ao networking para empresários de diversos setores, além de promover a conversão de vendas em um curto período de tempo.

O espaço também oferecerá conhecimento e orientação sobre dúvidas, como entender a margem de lucro de compras internacionais, voltado para quem tem interesse em importar produtos da China.

Na ocasião, o público também pode conferir algumas atividades sobre o tema como o “China Challenge”, quiz sobre o país e os processos de importação; e o “China Vip”, happy hour com os clientes captados durante a feira.

Para repercutir sobre importação, o Lincoln Fraccari, fundador Grupo China Link e CEO China Link, fica à disposição para entrevistas sobre o tema durante todo o evento.