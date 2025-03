Exposição celebra legado de Clarice Lispector na Estação Luz, da Linha 4-Amarela

O legado de Clarice Lispector ganha destaque a partir de hoje na Estação Luz, da Linha 4-Amarela, com uma exposição inédita promovida pelo Instituto CCR. A mostra, aberta hoje (11/03), faz parte do Projeto Centenários, uma iniciativa do Grupo CCR, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil. Realizada no Mês das Mulheres, a homenagem traz um olhar sensível sobre a trajetória de Clarice, reconhecendo a força e a singularidade de sua escrita e reforça o compromisso do Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, com a democratização do acesso à cultura e à educação no Brasil.

Paredes, catracas, pilastras e até um vagão da Linha 4-Amarela estarão adesivados com frases, manuscritos e imagens que revelam a produção literária de Clarice. Entre os destaques, está um painel biográfico que traça a trajetória da autora, intercalando fotos, trechos marcantes e curiosidades sobre sua vida. Na escadaria fixa da estação, os degraus serão adesivados com lombadas de suas principais obras, transformando o percurso em uma experiência literária e criando um ambiente que mistura poesia e urbanidade.

A mostra conta também com um painel interativo de fitinhas personalizadas, no qual os visitantes podem levar frases marcantes de Clarice como lembrança. Para os apaixonados pela literatura, a mostra traz um espaço de leitura exclusivo com uma estante abastecida mensalmente com livros da autora, permitindo que os passageiros conheçam e explorem as suas obras, além de servir como ponto de coleta para doações de obras da autora feitas pelos passageiros.

A exposição traz um espaço cenográfico instagramável, composto por uma poltrona rodeada de folhas de livros de obras de Clarice suspensas no ar e uma máquina de escrever sobre uma pilha de livros, reproduzindo um ambiente de criação literária. Os clientes da estação poderão sentar-se no local e tirar fotos para guardar como recordação da exposição.

“O Projeto Centenários foi criado para transformar as estações em espaços vivos de cultura e conhecimento, conectando milhões de pessoas ao legado de grandes artistas brasileiros. Mais do que uma homenagem, queremos que essas exposições sejam pontos de encontro e troca, onde o público possa se inspirar e interagir com a arte e a literatura de forma acessível. O incentivo à leitura e à doação de livros é uma extensão desse compromisso, permitindo que mais pessoas tenham acesso a obras que marcam gerações e enriquecem nossa identidade cultural”, reforça Renata Ruggiero, presidente do Instituto CCR.

Mariana Valente, neta da autora, assina as colagens das peças da exposição, criando uma conexão íntima entre a família e o público. “Para essa exposição, quis trazer uma identidade visual que expressa a forma como percebo a obra da minha avó. Sua escrita abre fendas simbólicas, cortes subjetivos que nos fazem enxergar o que estava oculto — dentro do texto, dentro da vida, dentro de nós. Seu estilo para mim é de rasgo na linguagem. Ela desconstrói frases, desmonta significados, faz da palavra um corpo vivo, pulsante, orgânico. Sua literatura não segue um caminho linear, mas se fragmenta em fluxo contínuo. Clarice nos arranca da distração do cotidiano e nos devolve ao que há de mais essencial e misterioso na existência. Ler Clarice para mim é um susto bonito repleto de estranhamento familiar. Ela nos desacomoda, nos expõe, nos rasga — e, ao mesmo tempo, nos devolve um novo jeito de habitar o próprio ser”, destaca Mariana.

O planejamento, a criação de identidade visual, do conceito da campanha e das peças são assinadas pela agência Profile, especializada em narrativas de sustentabilidade, impacto positivo e ESG. Já a produção foi executada pela agência Nico e a curadoria por Isa Ferraz e Marco Ferraz. A acessibilidade é um ponto central da experiência, com audiodescrição, vídeos em Libras e outros recursos que garantem que todos possam se conectar com a obra da escritora, e ficou a cargo da consultora Cláudia Werneck, da Escola Gente.

Um passeio pelo universo de Clarice

A abertura da exposição ocorrida hoje (11/03) contou com uma contação de histórias aberta ao público em geral, com a leitura de trechos e icônicos pela atriz e apresentadora Tainá Muller. Os presentes também tiveram a oportunidade conhecer a exposição por meio de um tour guiado. Os clientes da estação que visitaram o espaço de leitura também ganharam um marca-página personalizado com a identidade visual da mostra, criado pela Mariana Valente.

A exposição sobre Clarice é mais uma das homenagens do Instituto CCR sobre a autora. No ano passado, a entidade foi a principal patrocinadora da mostra itinerante “Caminhão de Histórias – Que Mistérios têm Clarice”, que viajou por oito estados brasileiros nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, impactando 172 mil pessoas.

A mostra foi toda realizada em um caminhão-baú de 15 metros, inspirado em obras como “A Vida Íntima de Laura”, “O Mistério do Coelho Pensante” e “A Mulher que Matou os Peixes”. A mostra ofereceu atividades e reflexões sobre o universo infantojuvenil criado por Clarice Lispector, explorando histórias que envolvem seus jovens leitores e despertam curiosidade sobre sentimentos e emoções.

O interior do caminhão foi recriado para refletir a residência da autora, proporcionando atividades educativas como leitura, oficinas criativas e o uso de máquinas de escrever, todas conduzidas por educadores especializados. O exterior também foi decorado com ilustrações de Mariana Valente, que retratam diversos aspectos da vida da autora. Essas imagens incluem cidades e países onde Clarice viveu, como Recife, Rio de Janeiro, Pisa, Genebra e Washington, além de cenas da escritora cercada por crianças, jardins e animais.

Projeto Centenários: cultura para quem circula pelas cidades

A exposição integra o Projeto Centenários, iniciativa do Instituto CCR que aproxima os três milhões de passageiros diários dos sistemas metroferroviários operados pelo Grupo CCR do legado de grandes artistas brasileiros. Na Linha 4-Amarela, além de Clarice Lispector, as homenagens incluem Candido Portinari (estação Higienópolis-Mackenzie), Tomie Ohtake (Faria Lima), Tarsila do Amaral (Oscar Freire) e Heitor Villa-Lobos (Pinheiros).

Desde a sua fundação, em 2014, o Instituto CCR já destinou cerca de R$ 370 milhões a projetos de impacto social, beneficiando mais de 18 milhões de pessoas em mais de 430 municípios de todo o País. Em 2024, ano em que comemorou 10 anos de atuação, a entidade realizou o maior investimento da sua história, de R$ 72 milhões, um crescimento de 33% em relação aos R$ 54 milhões aplicados no ano passado.

Em abril de 2024, o Grupo CCR assumiu o compromisso de investir R$ 750 milhões em iniciativas de impacto social até 2035, nos pilares de Educação & Cultura, Mobilidade & Cidades Sustentáveis e Saúde & Segurança. Além do projeto Centenários, o ICCR tem se consolidado como um dos principais patrocinadores de museus no Brasil, viabilizando a oferta de entradas gratuitas no Museu da Língua Portuguesa e no Instituto Tomie Ohtake (SP), no Museu do Amanhã (RJ) e na Fundação Casa Jorge Amado (BA).

O Instituto CCR também ampliou a sua participação em feiras literárias, apoiando os principais projetos do País em 2024, como a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty – RJ), a Flup (Festa Literária das Periferias – RJ), a Bienal do Livro de São Paulo, a Feira do Livro de São Paulo e a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô – BA).

Serviço

Exposição Projeto Centenários – Clarice Lispector

Abertura: 11 de março, das 9h às 12h

Local: Estação Luz – Linha 4-Amarela, operada pela ViaQuatro / São Paulo, SP

Horário: das 4h40 às 00h, todos os dias, incluindo feriados e finais de semana.