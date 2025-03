10 livros para fortalecer a saúde mental feminina neste Mês da Mulher

No Mês da Mulher, o bem-estar físico e emocional feminino é uma das muitas pautas importantes a serem discutidas. E, para contribuir com o debate, nada melhor do que leituras que ajudem mulheres a lidarem com desafios e a cultivarem o equilíbrio interior.

Por isso, abaixo você encontra uma lista de livros que abordam autoestima, resiliência e empoderamento, além de oferecer reflexões valiosas para enfrentar obstáculos com mais leveza. Confira:

A Síndrome da Gueixa

Um comportamento comum entre as pessoas, sobretudo mulheres, foi percebido pela psicóloga Luciana Leon após anos de estudo e atendimento em clínica: o de abdicar as próprias vontades e sonhos para priorizar o próximo. Ela, então, publicou A Síndrome da Gueixa para incentivar o desenvolvimento pessoal e o contato com as verdadeiras motivações desse comportamento, principalmente através dos ensinamentos do Yoga e do Ayurveda.

(Autora: Luciana Leon | Onde encontrar: Amazon)

Trabalho, gênero e saúde mental – Contribuições a profissionalização do cuidado feminino

Neste livro, Rachel Gouveia Passos analisa a divisão sexual do trabalho e a sobrecarga emocional e física enfrentada por mulheres que atuam como cuidadoras, em sua maioria negras e de baixa renda. A partir de uma pesquisa com cuidadoras no Rio de Janeiro, a obra evidencia a relação entre a ausência de regulamentação da profissão e o desgaste psíquico dessas trabalhadoras, defendendo a necessidade de políticas que garantam melhores condições laborais e reconhecimento social.

(Autora: Rachel Gouveia Passos | Editora: Cortez Editora | Onde encontrar: Amazon)

Depois do Depois

O fim pode ser apenas o começo. Somos ensinados que o amor é eterno, mas, e quando a união não dá certo? Podemos ser desacreditados ou julgados por causa disso? O que fazer para sair da zona de conforto e voltar a sonhar? Neste livro, a autora Mariah Morais explora a trajetória de uma mulher que, ao enfrentar o divórcio, embarca em um processo de reconstrução e resiliência.

(Autora: Mariah Morais | Editora: Trend Editora | Onde encontrar: Amazon)

A Saideira

Em A Saideira, a jornalista Barbara Gancia compartilha sua jornada de luta contra o alcoolismo e os desafios da saúde mental. Com coragem e humor, ela expõe suas batalhas internas, refletindo sobre autoconhecimento, transformação e aceitação. A obra abre espaço para um debate necessário sobre bem-estar emocional e as complexidades das relações humanas. Um relato sincero que inspira a enfrentar a vida com mais autenticidade e autocuidado.

(Autora: Barbara Gancia | Editora: Matrix Editora | Onde encontrar: Amazon)

Feito para Mulheres

Neste livro, a terapeuta e palestrante Cibele Brito convida as mulheres a refletirem sobre os desafios da vida moderna e a buscarem a verdadeira felicidade. A obra percorre diferentes facetas do universo feminino, explorando arquétipos como a guerreira, a desbravadora e a equilibrada, além de oferecer insights valiosos para quem deseja se reconectar consigo mesma.

(Autora: Cibele Brito | Onde encontrar: Amazon)

Se amar, amar e ser amado

Este livro é um convite para refletir sobre o amor em suas múltiplas formas – por si mesmo, pelos outros e pelas relações que construímos. A psicóloga Pamela Magalhães compartilha histórias, aprendizados e insights que a auxiliam no autoconhecimento e no equilíbrio emocional. Com abordagem sensível e prática, o livro ajuda a fortalecer a autoestima, superar desafios e cultivar conexões saudáveis. Leitura essencial para quem busca bem-estar e relações mais verdadeiras.

(Autora: Pamela Magalhães | Editora: Matrix Editora | Onde encontrar: Amazon)

Em busca do bem-estar emocional

E se saúde mental fosse vista como aliada da espiritualidade? Neste livro, a psicóloga Esther Carrenho une ciência, fé e relatos bíblicos para mostrar que é possível integrar emoções e espiritualidade. A obra desmistifica tabus, destaca o papel das Escrituras na vida emocional e ensina como cultivar equilíbrio psicológico, essencial para enfrentar desafios com resiliência e qualidade de vida.

(Autora: Esther Carrenho – Editora: Mundo Cristão – Onde encontrar: Amazon)

A culpa não é sua

Ciclos abusivos, manipulação, culpa, vícios e isolamento são repetições comuns na fase adulta, muitas vezes originadas na infância. Neste livro, a autora canadense e especialista em impactos causados por traumas, Laura K. Connell, combina a experiência pessoal com pesquisas científicas para auxiliar as leitoras a identificar pessoas tóxicas e saber como impor limites em diferentes situações do cotidiano – associadas a amizades, relacionamentos amorosos, trabalho e família.

(Autora: Laura K. Connell | Onde encontrar: Amazon)

Aprovada

A dor não precisa ser o destino, mas um ponto de partida para a reconstrução de uma identidade fundamentada na fé. É o que afirma a pastora Bianca Franco neste lançamento. A fim de ajudar outras mulheres a se libertarem das cicatrizes do passado, ela revela como descobriu o caminho da cura por meio da compaixão e da intervenção divina. Este livro é um convite a todas que carregam os traumas da rejeição a se aproximarem de Jesus para encontrar a verdadeira aceitação e fortalecer a saúde mental.

(Autora: Bianca Franco | Onde encontrar: Amazon)

Educar com Mindfulness

Mikaela Övén apresenta uma abordagem única para pais e educadores que buscam uma conexão mais profunda com as crianças e com eles mesmos. Este livro oferece ferramentas práticas e reflexões poderosas para cultivar relações baseadas em respeito, empatia e autenticidade. Com histórias reais, exercícios de mindfulness e estratégias transformadoras, você descobrirá como lidar com os desafios do dia a dia e promover o crescimento emocional saudável das crianças – e o seu próprio.

(Autora: Mikaela Övén | Onde encontrar: Amazon)