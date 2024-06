Grupo CCR anuncia patrocínio ao evento A Feira do Livro, de SP, e amplia apoio a festivais literários pelo Brasil

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, será a principal patrocinadora da edição 2024 d`A Feira do Livro, festival literário que será realizado na capital paulista entre os dias 29 de junho e 7 de julho. Por meio do Instituto CCR, o apoio ao evento consolida a Companhia como uma das maiores apoiadoras de festas literárias no Brasil.

Desde 2017, o Grupo CCR tem ampliado o apoio a festivais literários, patrocinando eventos como a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), em Salvador (BA), a Festa Literária das Periferias (FLUP), no Rio de Janeiro (RJ), a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), em Paraty (RJ), e a Bienal do Livro de São Paulo. Ao longo dos últimos anos, as atividades promovidas pelo Instituto CCR durante as feiras literárias alcançaram mais de 500 mil pessoas.

O patrocínio à Feira faz parte do investimento recorde de R$ 60 milhões que o Instituto CCR destinará a projetos socioculturais em 2024, ano em que a instituição completa 10 anos de existência. “Ao apoiarmos, pela primeira vez, a Feira do Livro de São Paulo, reforçamos o compromisso em democratizar o acesso à cultura e à educação. Acreditamos que promover a leitura impulsiona a mobilidade social e transforma vidas”, afirma a diretora de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social do Grupo CCR, Renata Ruggiero.

A edição deste ano d`A Feira do Livro de São Paulo contará com mais de 100 autores brasileiros e internacionais. Entre os destaques estão os escritores argentinos Betina González, autora de “Las Poseídas”, e Michel Nieva, autor de “Dengue Boy”. Outros nomes confirmados incluem o psicanalista Christian Dunker, o escritor Sérgio Vaz, expoente da literatura periférica, e a psicóloga indígena Geni Núñez.

As autoras brasileiras Adelaide Ivánova, Lilia Guerra e Julia de Souza também participarão, abordando temas sociais e íntimos em seus romances. A Feira do Livro também dará espaço para estreantes na ficção, como Pablo Casella, com “Contra Fogo”, e Odorico Leal, autor de “Nostalgias Canibais”. Em 2023, A Feira do Livro atraiu 35 mil pessoas durante os cinco dias de realização.

Fomentando a cultura brasileira

Até 2030, o Grupo CCR planeja investir R$ 750 milhões em iniciativas que beneficiem a sociedade e as comunidades onde opera ativos de mobilidade urbana, rodovias e aeroportos. Os projetos apoiados pelo Instituto CCR têm ampliado o acesso de milhões de pessoas a equipamentos culturais nas cidades brasileiras, contribuindo para a valorização e preservação da cultura nacional.

Desde a sua fundação, em 2014, o Instituto CCR já investiu cerca de R$ 300 milhões, beneficiando mais de 18 milhões de pessoas em mais de 430 municípios em todo o País. Atualmente, atuação da entidade é focada nos pilares de Educação & Cultura, Mobilidade & Cidades Sustentáveis e Saúde & Segurança.

No pilar da cultura, por meio do Instituto CCR, o Grupo CCR vem se consolidando também como um dos principais patrocinadores de museus no Brasil, viabilizando a oferta de entradas gratuitas no Museu da Língua Portuguesa (SP), no Museu do Amanhã (RJ) e na Fundação Casa Jorge Amado (BA).

Em outra frente, a Companhia também tem buscado democratizar o acesso à cultura por meio do Projeto Centenários, no qual realiza exposições e outras intervenções em suas estações de trem e metrô para difundir e lembrar o legado de grandes artistas brasileiros que estão completando ou completaram seu centenário. Até o momento, as estações da Linha 4-Amarela, da Via Quatro, estão recebendo mostras de Cândido Portinari (Mackenzie-Higienópolis) e Tomie Ohtake (Faria Lima).

Serviço

A Feira do Livro

Data: de 29 de junho a 7 de julho de 2024

Local: Praça Charles Miller – Pacaembu – São Paulo/SP

Entrada: Gratuita

Site: Link