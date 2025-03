Grupo Águas do Brasil abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2025

O Grupo Águas do Brasil está com inscrições abertas, até 18 de março, para o seu Programa Jovem Aprendiz 2025. Os candidatos devem ter entre 14 a 22 anos e estar matriculados no Ensino Fundamental, Médio ou Superior. As oportunidades são para todas as cidades de atuação da empresa. Os interessados podem realizar a inscrição pelo site do Grupo.

O programa tem como objetivo capacitar profissionalmente jovens interessados em se estabelecer no mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de inserção em uma das maiores empresas de saneamento do Brasil. A iniciativa ocorre em parceria com instituições formadoras (CIEE ou rede Cidadã) por meio de cursos profissionalizantes.

Para a inscrição, é obrigatória a apresentação de currículo, RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência e de escolaridade. Além disso, maiores de 18 anos devem mostrar título de eleitor e certificado de reservista (para homens). Os benefícios oferecidos pelo programa são: remuneração, curso de formação na área administrativa, vale-transporte, vale-alimentação ou vale-refeição e oportunidade de crescimento profissional.